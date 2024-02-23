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Вембаньяма оказался близок к О`Нилу и Робинсону по темпу набора очков, подборов и блоков

Вембаньяма оказался близок к О`Нилу и Робинсону по темпу набора очков, подборов и блоков
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Сегодня, 23 февраля, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» проходит матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс». На момент публикации «Сакраменто» идёт впереди со счётом 99:97.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Сабонис - 22, Монк - 21, Хаертер - 21, Мюррэй - 16, Дуарте - 6, Барнс - 5, Лень - 4, Лайлз - 4, Макги, Митчелл, Эдвардс, Jones, Эллис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 32, Вембаньяма - 19, Джонсон - 18, Сохан - 16, Шампани - 10, Джонс - 10, Осман - 5, Брэнэм - 5, Уэсли - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили

По ходу второй половины матча центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма оформил восьмой подбор за матч, который стал юбилейным, 500-м, в карьере француза. Таким образом, бигмен стал третьим самым быстрым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 1000 очков, 500 подборов и 150 блок-шотов.

Самые быстрые баскетболисты, достигнувшие отметки в 1000 очков, 500 подборов и 150 блокшотов за карьеру

1. Шакил О`Нил — 43 игры.
2. Дэвид Робинсон — 47 игр.
3. Виктор Вембаньяма — 50 игр.
4. Алонзо Моурнинг — 53 игры.
5. Дикембе Мутомбо — 54 игры.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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