Вембаньяма оказался близок к О`Нилу и Робинсону по темпу набора очков, подборов и блоков

Сегодня, 23 февраля, в Сакраменто (США) на арене «Голден Уан-центр» проходит матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Сакраменто Кингз» и «Сан-Антонио Спёрс». На момент публикации «Сакраменто» идёт впереди со счётом 99:97.

По ходу второй половины матча центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма оформил восьмой подбор за матч, который стал юбилейным, 500-м, в карьере француза. Таким образом, бигмен стал третьим самым быстрым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 1000 очков, 500 подборов и 150 блок-шотов.

Самые быстрые баскетболисты, достигнувшие отметки в 1000 очков, 500 подборов и 150 блокшотов за карьеру

1. Шакил О`Нил — 43 игры.

2. Дэвид Робинсон — 47 игр.

3. Виктор Вембаньяма — 50 игр.

4. Алонзо Моурнинг — 53 игры.

5. Дикембе Мутомбо — 54 игры.