Сегодня, 23 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 23 февраля

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 129:115.

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 96:110.

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 121:93.

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 109:116.

«Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 123:113.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:107.

«Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 112:129.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 127:105.

«Юта Джаз» — «Шарлот Хорнетс» — 107:115.

«Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:110.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 128:110.

«Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:122.

Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича. На его счету 41 очко, девять подборов и 11 результативных передач. Также стоит упомянуть защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 35 очков, совершил пять подборов и отдал восемь передач.