Все результаты игрового дня НБА 23 февраля
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Сегодня, 23 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 23 февраля
- «Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 129:115.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 96:110.
- «Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 121:93.
- «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 109:116.
- «Даллас Маверикс» — «Финикс Санз» — 123:113.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:107.
- «Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 112:129.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Хьюстон Рокетс» — 127:105.
- «Юта Джаз» — «Шарлот Хорнетс» — 107:115.
- «Денвер Наггетс» — «Вашингтон Уизардс» — 130:110.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 128:110.
- «Сакраменто Кингз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:122.
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича. На его счету 41 очко, девять подборов и 11 результативных передач. Также стоит упомянуть защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 35 очков, совершил пять подборов и отдал восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 25, Сиакам - 20, Макконнелл - 16, Матурин - 15, Джексон - 13, Тёрнер - 13, Топпин - 9, Нембард - 8, Шиппард - 7, Макдермотт - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Чьебв
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Дюрен - 15, Фонтеккио - 14, Айви - 14, Томпсон - 11, Фурнье - 10, Сассер - 9, Уайзмен - 6, Милтон - 2, Браун - 2, Флинн - 2, Эвбуомван, Стюарт, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 110
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 35, Убре - 14, Хилд - 14, Лоури - 11, Харрис - 7, Пэйн - 7, Мартин - 6, Рид - 2, Бамба, Каунсил, Смит, Базли, Лофтон Мл., Батюм
Нью-Йорк Никс: Богданович - 22, Брансон - 21, Харт - 18, Ачиува - 18, Дивинченцо - 16, Бёркс - 7, Макбрайд - 4, Симс - 4, Топпин, Браун, Джеффрис, Хартенштайн
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 93
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 25, Куикли - 24, Барнс - 18, Барретт - 12, Пёлтль - 8, Олиник - 8, Дик - 7, Браун - 6, Нвора - 6, Carton - 3, Буше - 2, Агбаджи - 2, Макдэниелс, Темпл
Бруклин Нетс: Бриджес - 21, Томас - 19, Уокер - 11, Шарп - 9, Джонсон - 6, Смит - 6, Клэкстон - 6, Уотфорд - 4, Шрёдер - 4, Финни-Смит - 3, Симмонс - 2, Уилсон - 2, Бэйтс-Диоп
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
109 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Страс - 18, Гарлэнд - 18, Аллен - 18, Окоро - 17, Мобли - 14, Ньянг - 9, ЛеВерт - 6, Меррилл - 4, Уэйд - 3, Портер - 2, Смит, Джонс
Орландо Мэджик: Вагнер - 22, Вагнер - 14, Энтони - 13, Банкеро - 12, Инглс - 12, Картер - 12, Блэк - 9, Харрис - 8, Айзек - 7, Саггс - 7, Хьюстан, Океке, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 113
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 29, Хардуэй-младший - 12, Вашингтон - 12, Грин - 9, Клебер - 7, Лайвли - 5, Гэффорд - 4, Джонс - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Моррис
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 23, Гордон - 16, Окоги - 11, Аллен - 10, О'Нил - 10, Нуркич - 5, Литтл - 3, Бол, Маледон, Ойбанкс, Родди, Янг, Ли
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 107
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Дорт - 19, Уильямс - 18, Холмгрен - 17, Гидди - 12, Джо - 9, Уиггинс - 9, Уоллес - 7, Уильямс - 7, Уильямс, Уотерс III, Покушевски, Бийомбо, Хэйворд, Сарр
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 20, Пауэлл - 19, Харден - 17, Джордж - 14, Зубац - 13, Коффи - 8, Мэнн - 8, Бостон - 4, Уэстбрук - 2, Пламли - 2, Хиланд, Тайс, Такер
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 129
Бостон Селтикс
Бостон
Чикаго Буллз: Вучевич - 22, Уайт - 20, Дерозан - 19, Досунму - 14, Карузо - 12, Драммонд - 11, Филлипс - 9, Терри - 3, Картер - 2, Крэйг, Битим, Тэйлор
Бостон Селтикс: Уайт - 28, Тейтум - 25, Браун - 21, Порзингис - 14, Корнет - 10, Холидэй - 9, Притчард - 9, Хозер - 8, Михайлюк - 3, Тиллман - 2, Бриссетт, Хорфорд, Спрингер
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
127 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 28, Уильямсон - 27, Валанчюнас - 20, Джонс - 17, Мёрфи - 13, Альварадо - 11, Маршалл - 6, Хоукинс - 3, Зеллер - 2, Нэнс, Райан, Робинсон-Эрл
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 22, Шенгюн - 20, Уитмор - 13, Грин - 10, Смит II - 9, Грин - 8, Ванвлит - 7, Брукс - 7, Тэйт - 4, Баллок - 3, Ландейл - 2, Холидей, Уильямс, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
107 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Юта Джаз: Маркканен - 21, Секстон - 17, Джордж - 16, Кларксон - 15, Хендрикс - 12, Коллинс - 9, Данн - 8, Сенсабо - 7, Кесслер - 2, Хортон-Такер, Льюис, Саманич, Джузэнг, Юртсевен
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 26, Уильямс - 24, Миллер - 16, Манн - 13, Карри - 10, Дав. Бертанс - 9, Ричардс - 8, Мартин - 5, Мицич - 4, Макгауэнс, Болден, Тор
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Денвер Наггетс: Портер - 22, Йокич - 21, Маррей - 18, Гордон - 17, Браун - 12, Джексон - 11, Уотсон - 11, Холидэй - 8, Ннаджи - 8, Хафф - 2, Строутер, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Ки, Пикетт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 18, Джонс - 13, Кисперт - 12, Багли III - 8, Оморуи - 7, Шампани - 7, Авдия - 5, Кулибали - 4, Гилл - 3, Дэвис - 2, Болдуин Мл., Шамет, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Уиггинс - 20, Джексон-Дэвис - 17, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Грин - 8, Киньонес - 7, Робинсон - 6, Муди - 4, Шарич - 4, Томпсон - 3, Сантос - 3, Луни - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Расселл - 18, Ривз - 16, Принс - 12, Кристи - 9, Хатимура - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 5, Худ-Скифино - 4, Мэйс - 4, Каслтон, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Сабонис - 22, Монк - 21, Хаертер - 21, Мюррэй - 16, Дуарте - 6, Барнс - 5, Лень - 4, Лайлз - 4, Макги, Митчелл, Эдвардс, Jones, Эллис
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 32, Вембаньяма - 19, Джонсон - 18, Сохан - 16, Шампани - 10, Джонс - 10, Осман - 5, Брэнэм - 5, Уэсли - 4, Коллинс - 3, Грэм, Мамукелашвили
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