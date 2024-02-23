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Виктор Вембаньяма едва не покорил достижение НБА пятилетней давности

Виктор Вембаньяма едва не покорил достижение НБА пятилетней давности
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (122:127) набрал 19 очков (8 из 21 с игры), совершил 13 подборов, отдал четыре передачи, сделал пять перехватов и пять блок-шотов. Молодому французу не хватило всего одного ассиста до записи в протоколе 5х5 (хотя бы 5 результативных действий в графе очки, перехваты, подборы, передачи, блок-шоты).

В НБА был только 21 случай, когда игрок заканчивал встречу с минимум пятью очками, пятью подборами, пятью передачами, пятью перехватами и пятью блок-шотами, причём нынешний центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич стал баскетболистом, сделавшим это в последний раз (в 2019 году).

Ранее сообщалось, что Вембаньяма оказался близок к О`Нилу и Робинсону по темпу набора очков, подборов и блоков.

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