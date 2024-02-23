Инсайдер рассказал об огромном контракте, который может подписать Леброн с «Лейкерс»

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст рассказал, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс надеется подписать с командой контракт на несколько лет в ближайшее межсезонье.

«Я не думаю, что это последний бой Леброна. Не думаю, что это его последняя битва за «Лейкерс». Во-первых, мне кажется, что Леброн собирается в межсезонье подписать с «Лейкерс» многолетний контракт на девятизначное число. Эта сделка будет даже больше, чем та, что есть у него сейчас. Сможет ли доиграть до конца по нынешнему контракту? Захотят ли «Лейкерс» дать ему трёхлетнее соглашение и платить ему 60 миллионов долларов, когда ему исполнится 42 года, это другой разговор», — сказал Уиндхорст на канале ESPN в YouTube.