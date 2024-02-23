Домантас Сабонис установил рекорд карьеры и повторил достижение 13-летней давности в НБА

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (127:122) оформил свой 38-й подряд дабл-дабл, что является самой длинной серией в его карьере. Кроме того, как информирует статистический сервис StatMuse, это самая длинная серия со времён Кевина Лава в 2011 году.

Напомним, в матче с «Сан-Антонио» Сабонис набрал 35 очков, совершил 18 подборов и сделал 12 результативных передач, оформив 50-й трипл-дабл за карьеру в НБА. Литовец стал всего 11-м игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.

В следующем туре регулярного чемпионата «Сакраменто» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс» (26 февраля, в 5:30 мск).