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«Хорнетс» прервали неудачную серию из 16 поражений в Юте

«Хорнетс» прервали неудачную серию из 16 поражений в Юте
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Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» прервала неудачную серию из 16 поражений в Юте. Последней выездной победой «Хорнетс» в матче «Ютой Джаз» стал триумф, случившийся в марте 2006 года. «Хорнетс» тогда победили со счётом 104:89.

Напомним, в минувшем туре регулярного чемпионата НБА игроки «Шарлотт» победили «Юту» со счётом 115:107.

«Самым важным моментом в игре были трёхочковые броски. Грант Уильямс забил три трёшки за пять или шесть владений, а затем Майлз Бриджес забил две трёшки за последние четыре минуты», — сказал тренер «Шарлотт» Стив Клиффорд во время пресс-конференции.

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Хорнетс» на выезде сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоится 24 февраля и начнётся в 6:00 мск.

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