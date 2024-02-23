Тимофей Мозгов рассказал об эмоциональном состоянии Шведа в Китае

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал, что разыгрывающий Алексей Швед счастлив находиться в Китае, где он выступает за «Шаньси Лунгс». По словам Мозгова, у него была переписка со Шведом.

«Правильно ли, что Алексей решил отправиться играть в Китай? Конечно, он и в России был звездой. Думаю, Алексея устроил целый ряд условий при переезде. Я с ним переписывался, вижу, что он доволен. Надо понимать, что ему уже не 25 лет. К тому же уровень баскетбола в Китае не такой сильный, ему там проще, — приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

В 30 матчах чемпионата Китая Алексей в среднем набирает 16,1 очка, совершает шесть подборов и отдаёт 9,2 передачи. В прошлом сезоне Алексей выступал за московский ЦСКА.