Яннис Адетокунбо: отказываюсь быть лицом НБА, отказываюсь от MVP

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что не стремится к тому, чтобы стать лицом НБА и завоевать как можно больше персональных наград.

«Я действительно отказываюсь быть лицом НБА, участником Матча всех звёзд, отказываюсь от признания MVP, отказываюсь быть лучшим, да кем угодно. Я отказываюсь. Когда я веду своих детей в школу, учителя не говорят мне, что я лучший баскетболист. Я просто стараюсь жить в реальном мире, стараюсь проживать свою жизнь надлежащим образом. Я очень доволен тем, чего достиг и куда меня привёл бог. Это невероятное путешествие. Я могу изменить жизнь своих детей, жизнь своих братьев, жизнь всей своей семьи, дать им лучшее образование по сравнению с тем, которое было у меня. Хочу ли я быть лицом НБА. Для чего? Вот стану я лицом НБА, и что дальше? Лучший баскетболист? Что это значит? Это не значит ничего. Я не хочу этого. Я хочу прожить скромную жизнь, простую тихую жизнь», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.