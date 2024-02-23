Эксперт назвал клуб НБА, сезон для которого будет катастрофой в случае невыхода в финал

Известный эксперт НБА Зак Лоу заявил, что любое выступление «Бостон Селтикс» в плей-офф НБА без выхода в финал можно будет расценивать как катастрофу. При этом аналитик подчеркнул, что полной неудачей сезон «кельтов» можно будет назвать в том случае, если в их составе не будет травмированных игроков, а у остальных команд будут наблюдаться сложности.

«Если «Селиткс» будут здоровы, а у остальных команд в апреле по-прежнему будут трудности, то для них всё, кроме попадания в финал, будет полной катастрофой», — сказал Лоу в эфире ESPN.

В настоящий момент «Бостон» уверенно лидирует в турнирной таблице Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Игроки «Селтикс» одержали 44 победы и потерпели лишь 12 поражений.