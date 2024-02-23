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Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун: не понимаю, как двигается Вембаньяма

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун: не понимаю, как двигается Вембаньяма
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Он талант поколения. Я всё ещё не понимаю, как он двигается, учитывая его габариты. Я просто смотрю на него, и мне кажется, что это нереально. Определённо, это отличный игрок для НБА. Наблюдать за тем, на что он способен, – просто удовольствие», — сказал Браун на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 20,5 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Ранее сообщалось, что Виктор едва не покорил редкое достижение Национальной баскетбольной ассоциации пятилетней давности.

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