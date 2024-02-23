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Игрок сборной России: негативное отношение к отстранению, хочу получать международный опыт

Игрок сборной России: негативное отношение к отстранению, хочу получать международный опыт
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Атакующий защитник МБА Даниил Касаткин, вызванный на сбор национальной команды России, поделился мнением на тему отстранения россиян от международных соревнований.

«Отношение, конечно, негативное, хотелось бы получать международный опыт. Каждый раз, когда надеваешь форму сборной, ощущаешь особенные эмоции. Круто, что РФБ проделывает такую работу, не все федерации бы в такой ситуации вкладывали столько энергии в подготовку нового поколения сборной к выходу на международную арену после допуска. Это большая работа, РФБ — огромные молодцы, они закладывают хороший фундамент на будущее для того, чтобы мы достойно выглядели после возвращения», — приводит слова Касаткина «Матч ТВ».

Сегодня, 23 февраля, сборная России по баскетболу проведёт товарищеский матч с «Самарой». Время начала встречи — 19:00 мск.

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