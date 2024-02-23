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Тренер «Бостона»: Тейтум проделывает работу по изменению того, что значит быть лучшим

Тренер «Бостона»: Тейтум проделывает работу по изменению того, что значит быть лучшим
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла ответил на вопрос, достоин ли лёгкий форвард, лидер команды Джейсон Тейтум быть вовлечённым в разговоры о самом ценном игроке Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Да. MVP — не только про набранные очки, но и про устойчивый успех, способность делать людей вокруг тебя лучше, быть эффективным на протяжении долгого времени. Я думаю, что он недооценён в контексте этих разговоров.

Считаю, он проделывает отличную работу по изменению того, что значит быть лучшим игроком. Он делает это каждую игру, делает это по-разному. Смотрите игры, чтобы понять, какое влияние он оказывает на команду», — приводит слова Маззуллы Celtics on NBC Sports Boston в социальной сети Х (бывший Twitter).

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