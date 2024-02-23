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«Фантастика!» Леброн Джеймс — об изумительном лэй-апе Ирвинга в матче с «Финиксом»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на эффектный лэй-ап разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в первой четверти матча с «Финикс Санз».

«Сначала я подумал, что он совершил бросок левой рукой, что всё равно было бы сложно. Но такое перемещение мяча с одной руки в другую — фантастика!» — написал Джеймс в социальных сетях.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Даллас» одержал победу со счётом 123:113. В прошедшей встрече Кайри Ирвинг набрал 29 очков, совершил пять подборов и отметился тремя результативными передачами.

В нынешнем сезоне НБА разыгрывающий принял участие в 33 матчах за «Даллас Маверикс», где в среднем набирал 25,6 очка, делал 5,2 подбора и 5,4 результативной передачи.