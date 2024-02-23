Эй Смит: Зайон Уильямсон должен доказать, что повара «Макдональдса» его больше не любят

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит поделился мнением о 23-летнем форварде команды «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне.

«Дело не в его игре. Дело в том, сколько бургеров он ест. Будет ли он в форме или продолжит питаться в «Макдональдсе»? Он должен доказать, что повара его больше не любят», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зайон Уильямсон принял участие в 45 матчах за «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая в среднем за игру 22,5 очка, совершая 5,4 подбора и отдавая 4,9 результативной передачи.

«Нью-Орлеан Пеликанс» находится на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА с 34 победами и 22 поражениями.