Кевин Дюрант высказался о конфронтации с болельщиками «Далласа»

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал конфронтацию с болельщиками «Даллас Маверикс», которая возникла перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Люди часто оскорбляют меня, пока я не повернусь к ним лицом. Я понимаю, что они заплатили деньги за билеты, выпили пару напитков, но лучше привлекать моё внимание другими способами. Я не мог просто пропустить их слова мимо ушей. Это разрушило бы всё, что я создал. Я мог бы легко их выгнать и забанить на несколько недель, но решил, что пусть смотрят, как я играю», — приводит слова Дюранта Clutch Points со ссылкой на журналиста Дуана Ранкина.

Напомним, «Даллас» одержал победу со счётом 123:113.