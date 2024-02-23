Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант высказался о конфронтации с болельщиками «Далласа»

Кевин Дюрант высказался о конфронтации с болельщиками «Далласа»
Комментарии

Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал конфронтацию с болельщиками «Даллас Маверикс», которая возникла перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Люди часто оскорбляют меня, пока я не повернусь к ним лицом. Я понимаю, что они заплатили деньги за билеты, выпили пару напитков, но лучше привлекать моё внимание другими способами. Я не мог просто пропустить их слова мимо ушей. Это разрушило бы всё, что я создал. Я мог бы легко их выгнать и забанить на несколько недель, но решил, что пусть смотрят, как я играю», — приводит слова Дюранта Clutch Points со ссылкой на журналиста Дуана Ранкина.

Напомним, «Даллас» одержал победу со счётом 123:113.

Видео эпизода:
Видео
Кевин Дюрант вступил в конфронтацию с оскорбившими его болельщиками «Далласа»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android