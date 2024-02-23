Джордан Пул выразил непонимание в связи с переводом в число запасных

Защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул прокомментировал решение руководства команды выпустить его со скамейки запасных в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс».

«Я буду выходить на площадку, максимально помогать команде. Если так надо, придётся выходить со скамейки запасных. Мне казалось, что я доказал, что ценен на обеих половинах площадки. Я не могу ничего поделать, кроме как контролировать то, что могу контролировать», — приводит слова Пула журналистка Эва Уоллес в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, «Денвер» одержал победу со счётом 130:110. В прошедшей встрече на счету Джордана Пула 18 очков, один подбор и одна результативная передача.