Пол Пирс объяснил, почему Леброн Джеймс величайший спортсмен

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о 39-летнем лёгком форварде, лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Очень приятно на него смотреть. Думаю, что мы, болельщики, должны дорожить им. Когда мне было около 34, я просыпался и не мог понять, готов ли я к игре. И я смотрю на чувака, которому 39 лет. Леброн, вероятно, величайший спортсмен, которого мы когда-либо видели.

Мы никогда не видели, чтобы кто-то играл на таком уровне в этом возрасте. Да, Том Брэди играл до тех пор, пока ему не исполнилось 40 с лишним, но ему не нужно было бегать взад и вперёд по площадке, прыгать, делать данки, защищаться», — сказал Пирс в видео на YouTube-канале LeBatardShow.