Энтони Эдвардс назвал величайшего игрока всех времён

22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс считает лёгкого форварда команды «Финикс Санз» Кевина Дюранта величайшим игроком всех времён.

«Величайший игрок всех времён? Это прозвучит безумно, но Кевин Дюрант. Я всегда был его фанатом. Слежу за ним с момента, когда я был ещё ребёнком», — сказал Эдвардс в эфире ESPN.

Кевин Дюрант является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратным олимпийским чемпионом. Дважды он был признан самым ценным игроком финала НБА. В 2008-м он получил награду «Новичок года».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 49 матчах за «Финикс Санз», набирая в среднем за игру 28,1 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи.