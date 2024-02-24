«Филадельфия» прервала неудачную серию, обыграв «Кливленд»

В ночь с 23 на 24 февраля мск на площадке «Веллс Фарго-центра» в американской Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Филадельфия Сиксерс» со счётом 104:97 переиграли вторую команду Восточной конференции «Кливленд Кавальерс».

Первую четверть команды завершили вничью со счётом 25:25, к большому перерыву «Сиксерс» лидировали с перевесом в три очка. По ходу третьей четверти баскетболистам «Филадельфии» удавалось оторваться до "+11", но к заключительному периоду разрыв сократился до четырёх очков. До финальной сирены хозяева смогли удержать гостей на как минимум трёхочковой дистанции.

Победа над «Кливлендом» прервала неудачную серию «Филадельфии» из двух поражений подряд.