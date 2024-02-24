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«Филадельфия» прервала неудачную серию, обыграв «Кливленд»

«Филадельфия» прервала неудачную серию, обыграв «Кливленд»
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на площадке «Веллс Фарго-центра» в американской Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Филадельфия Сиксерс» со счётом 104:97 переиграли вторую команду Восточной конференции «Кливленд Кавальерс».

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Первую четверть команды завершили вничью со счётом 25:25, к большому перерыву «Сиксерс» лидировали с перевесом в три очка. По ходу третьей четверти баскетболистам «Филадельфии» удавалось оторваться до "+11", но к заключительному периоду разрыв сократился до четырёх очков. До финальной сирены хозяева смогли удержать гостей на как минимум трёхочковой дистанции.

Победа над «Кливлендом» прервала неудачную серию «Филадельфии» из двух поражений подряд.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Пэйн - 16, Харрис - 15, Хилд - 13, Убре - 10, Рид - 8, Мелтон - 7, Мартин - 6, Каунсил - 3, Бамба - 2, Смит, Базли, Лофтон Мл., Батюм
Кливленд Кавальерс: Аллен - 24, Гарлэнд - 20, Страс - 14, Окоро - 11, Ньянг - 9, Мобли - 8, ЛеВерт - 6, Меррилл - 3, Портер - 2, Джером, Джонс, Уэйд
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