Чет Холмгрен стал автором уникального достижения для действующих новичков НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 147:106.

21-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 23 минуты, набрав суммарно 25 очков (11 из 14 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), 10 подборов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Примечательно, что Холмгрен стал первым новичков в нынешнем сезоне НБА, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 25 очков и 10 подборов при проценте реализации бросков 75 и выше. Отметим, что у Чета в среднем за сезон 16,9 очка и 7,7 подбора.