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Чет Холмгрен стал автором уникального достижения для действующих новичков НБА

Чет Холмгрен стал автором уникального достижения для действующих новичков НБА
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 147:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

21-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 23 минуты, набрав суммарно 25 очков (11 из 14 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), 10 подборов и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+6».

Примечательно, что Холмгрен стал первым новичков в нынешнем сезоне НБА, которому в конкретной игре удалось набрать как минимум 25 очков и 10 подборов при проценте реализации бросков 75 и выше. Отметим, что у Чета в среднем за сезон 16,9 очка и 7,7 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
147 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 25, Уоллес - 13, Гидди - 12, Уиггинс - 12, Уильямс - 12, Уильямс - 11, Дорт - 9, Джо - 8, Хэйворд - 8, Уильямс - 7, Flagler, Бийомбо, Джонсон, Сарр
Вашингтон Уизардс: Пул - 21, Кисперт - 20, Багли III - 15, Кузма - 14, Кулибали - 11, Оморуи - 7, Джонс - 5, Батлер - 4, Шампани - 4, Болдуин Мл. - 3, Дэвис - 2, Авдия, Гилл, Шамет, Холмс
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