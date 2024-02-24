«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд, оборвав победную серию «Шарлотт»

В ночь с 23 на 24 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс». Со счётом 97:84 победу одержали хозяева площадки.

Баскетболисты «Голден Стэйт» создали победный задел уже в первой половине встречи, выиграв обе четверти первой половины в семь очков, что принесло им «+14» к большому перерыву. После третьей четверти, которая завершилась с таким же перевесом «воинов», их преимущество составляло уже 21 очко. В заключительном отрезке матча игроки «Шарлотт» смогли несколько сократить разрыв.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным в своей команде, набрав 15 очков. На счету Майлза Бриджеса из «Шарлотт» 19 очков и 11 подборов. Эта победа стала для «Уорриорз» третьей подряд в регулярном чемпионате. «Хорнетс» прервали свою четырёхматчевую победную серию.