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«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд, оборвав победную серию «Шарлотт»

«Голден Стэйт» выиграл третий матч подряд, оборвав победную серию «Шарлотт»
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В ночь с 23 на 24 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс». Со счётом 97:84 победу одержали хозяева площадки.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Голден Стэйт» создали победный задел уже в первой половине встречи, выиграв обе четверти первой половины в семь очков, что принесло им «+14» к большому перерыву. После третьей четверти, которая завершилась с таким же перевесом «воинов», их преимущество составляло уже 21 очко. В заключительном отрезке матча игроки «Шарлотт» смогли несколько сократить разрыв.

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри стал самым результативным в своей команде, набрав 15 очков. На счету Майлза Бриджеса из «Шарлотт» 19 очков и 11 подборов. Эта победа стала для «Уорриорз» третьей подряд в регулярном чемпионате. «Хорнетс» прервали свою четырёхматчевую победную серию.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 84
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 15, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Томпсон - 13, Пэйтон II - 12, Куминга - 6, Муди - 5, Грин - 5, Киньонес - 5, Сантос - 3, Луни - 2, Шарич - 2, Джексон-Дэвис - 2, Робинсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Ричардс - 11, Миллер - 11, Уильямс - 10, Мицич - 10, Манн - 10, Мартин - 7, Карри - 6, Макгауэнс, Дав. Бертанс, Болден, Тор
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