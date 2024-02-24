Совладелец «Миннесоты»: думаю, что нас очень недооценивают

Бывший игрок МЛБ, предприниматель и совладелец «Миннесоты Тимбервулвз» Алекс Родригес поделился мыслями о недооценке «волков» в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что Миннесоту очень, очень недооценивают… Это отличный спортивный город, они голодны и жаждут чемпионства и настоящего победителя», — сказал Алекс Родригес во время матча «Миннесоты».

На данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 победами при 16 поражениях. В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Тимбервулвз» уступили на домашнем паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.

Самым результативным игроком в составе «волков» стал Энтони Эдвардс с 28 очками, девятью подборами и пятью результативными передачами.