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Совладелец «Миннесоты»: думаю, что нас очень недооценивают

Совладелец «Миннесоты»: думаю, что нас очень недооценивают
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Бывший игрок МЛБ, предприниматель и совладелец «Миннесоты Тимбервулвз» Алекс Родригес поделился мыслями о недооценке «волков» в Национальной баскетбольной ассоциации.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Я думаю, что Миннесоту очень, очень недооценивают… Это отличный спортивный город, они голодны и жаждут чемпионства и настоящего победителя», — сказал Алекс Родригес во время матча «Миннесоты».

На данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 39 победами при 16 поражениях. В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Тимбервулвз» уступили на домашнем паркете «Милуоки Бакс» со счётом 107:112.

Самым результативным игроком в составе «волков» стал Энтони Эдвардс с 28 очками, девятью подборами и пятью результативными передачами.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 22, Александер-Уолкер - 13, Гобер - 12, Конли - 9, Андерсон - 8, Рид - 8, Моррис - 5, Макдэниелс - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Джексон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 21, Лопес - 16, Бисли - 14, Портис - 14, Коннотон - 8, Беверли - 4, Краудер - 2, Боучэмп, Галлинари, Грин, Адетокунбо, Джексон
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