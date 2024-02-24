Сегодня, в ночь с 23 на 24 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 24 февраля