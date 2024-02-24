Все результаты игрового дня НБА 24 февраля
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 24 февраля
- «Атланта Хоукс» — «Торонто Рэпторс» — 121: 123.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 104: 97.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Вашингтон Уизардс» — 147: 106.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 95: 106.
- «Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 114: 110.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 95: 101.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 112: 127.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 107: 112.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97: 84.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 123: 118.
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 123
Торонто Рэпторс
Торонто
Атланта Хоукс: Мюррей - 24, Хантер - 22, Бей - 18, Богданович - 14, Джонсон - 12, Фернанду - 12, Янг - 11, Капела - 5, Мэтьюз - 3, Миллз, Оконгву, Мэттьюз
Торонто Рэпторс: Куикли - 24, Барнс - 20, Дик - 18, Агбаджи - 14, Трент-мл. - 13, Браун - 12, Пёлтль - 12, Олиник - 10, Макдэниелс, Carton, Нвора, Темпл, Буше
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Пэйн - 16, Харрис - 15, Хилд - 13, Убре - 10, Рид - 8, Мелтон - 7, Мартин - 6, Каунсил - 3, Бамба - 2, Смит, Базли, Лофтон Мл., Батюм
Кливленд Кавальерс: Аллен - 24, Гарлэнд - 20, Страс - 14, Окоро - 11, Ньянг - 9, Мобли - 8, ЛеВерт - 6, Меррилл - 3, Портер - 2, Джером, Джонс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
147 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 25, Уоллес - 13, Гидди - 12, Уиггинс - 12, Уильямс - 12, Уильямс - 11, Дорт - 9, Джо - 8, Хэйворд - 8, Уильямс - 7, Flagler, Бийомбо, Джонсон, Сарр
Вашингтон Уизардс: Пул - 21, Кисперт - 20, Багли III - 15, Кузма - 14, Кулибали - 11, Оморуи - 7, Джонс - 5, Батлер - 4, Шампани - 4, Болдуин Мл. - 3, Дэвис - 2, Авдия, Гилл, Шамет, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Джонс - 19, Хоукинс - 14, Валанчюнас - 12, Нэнс - 10, Альварадо - 5, Мёрфи - 5, Робинсон-Эрл - 5, Макколлум - 2, Маршалл, Райан, Зеллер
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 23, Робинсон - 17, Хироу - 15, Жакез-мл. - 8, Мартин - 8, Хайсмит - 5, Йович - 3, Лав - 3, Райт, Уильямс, Суидер, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 110
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 23, Смит II - 22, Шенгюн - 17, Томпсон - 15, Уитмор - 15, Грин - 14, Холидей - 3, Грин - 3, Брукс - 2, Ландейл, Тэйт, Баллок, Марьянович
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 25, Бол - 25, Аллен - 15, Ойбанкс - 9, Гордон - 5, Янг - 2, О'Нил - 1, Окоги, Маледон, Родди, Литтл, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
95 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 29, Джексон - 11, Уильямс - 10, Уильямс Мл. - 9, Стивенс - 8, Альдама - 7, Кеннард - 7, Кончар - 7, Роуз - 4, Ларэвиа - 3, Гильярд, Гудвин, Ватанабэ
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Мэнн - 23, Джордж - 14, Уэстбрук - 13, Зубац - 10, Харден - 9, Пламли - 6, Коффи - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 127
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 25, Эйтон - 22, Саймонс - 21, Бэнтон - 14, Мюррэй - 9, Рит - 8, Камара - 6, Тибулл - 3, Хагенс - 2, Уокер - 2, Брогдон, Минайя
Денвер Наггетс: Портер - 34, Йокич - 29, Гиллеспи - 18, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Уотсон - 8, Гордон - 8, Ннаджи - 6, Браун - 3, Строутер - 2, Пикетт - 1, Джордан, Холидэй, Ки, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 22, Александер-Уолкер - 13, Гобер - 12, Конли - 9, Андерсон - 8, Рид - 8, Моррис - 5, Макдэниелс - 2, Маклафлин, Майнотт, Никс, Джексон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 21, Лопес - 16, Бисли - 14, Портис - 14, Коннотон - 8, Беверли - 4, Краудер - 2, Боучэмп, Галлинари, Грин, Адетокунбо, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 84
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 15, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Томпсон - 13, Пэйтон II - 12, Куминга - 6, Муди - 5, Грин - 5, Киньонес - 5, Сантос - 3, Луни - 2, Шарич - 2, Джексон-Дэвис - 2, Робинсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Ричардс - 11, Миллер - 11, Уильямс - 10, Мицич - 10, Манн - 10, Мартин - 7, Карри - 6, Макгауэнс, Дав. Бертанс, Болден, Тор
НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 28, Расселл - 22, Хатимура - 17, Ривз - 10, Хэйс - 8, Принс - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Уиндлер, Льюис, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Брэнэм - 17, Сохан - 15, Джонсон - 14, Коллинс - 14, Васселл - 10, Джонс - 8, Шампани - 7, Уэсли - 4, Осман - 2, Грэм, Мамукелашвили
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