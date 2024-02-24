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30 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

30 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»
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Сегодня, 24 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе. Хозяева одержали победу со счётом 123:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и девять результативных передач. Три баскетболиста отметились дабл-даблами. Центровой команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис набрал 28 очков и совершил 13 подборов.

В составе «Сан-Антонио Спёрс» дабл-даблы на счету центрового Виктора Вембаньямы (27 очков + 10 подборов + 8 результативных передач) и лёгкого форварда Джереми Сохана (15 + 13 + 5).

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 28, Расселл - 22, Хатимура - 17, Ривз - 10, Хэйс - 8, Принс - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Уиндлер, Льюис, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Брэнэм - 17, Сохан - 15, Джонсон - 14, Коллинс - 14, Васселл - 10, Джонс - 8, Шампани - 7, Уэсли - 4, Осман - 2, Грэм, Мамукелашвили
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