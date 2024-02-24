30 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио»

Сегодня, 24 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе. Хозяева одержали победу со счётом 123:118.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, записавший в свой актив 30 очков, семь подборов и девять результативных передач. Три баскетболиста отметились дабл-даблами. Центровой команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис набрал 28 очков и совершил 13 подборов.

В составе «Сан-Антонио Спёрс» дабл-даблы на счету центрового Виктора Вембаньямы (27 очков + 10 подборов + 8 результативных передач) и лёгкого форварда Джереми Сохана (15 + 13 + 5).