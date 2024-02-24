Вембаньяма и Холмгрен стали обладателями отличного достижения для новичков в НБА

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс» и центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен стали единственными новичками за последние 10 лет, которым покорялась определённая статистическая линейка.

20-летний Вембаньяма и 21-летний Холмгрен набрали как минимум 25 очков и сделали как минимум 10 подборов менее чем за 24 сыгранные минуты в НБА.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 20,5 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 3,2 передачи.

«Оклахома» с Холмгреном в составе занимает второе место в Западной конференции, а «шпоры» с Вембаньямой расположились на последней строчке Запада.