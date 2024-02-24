Видео потасовки между Брайантом и Альварадо в матче «Нью-Орлеан» — «Майами»

Центровой «Майами Хит» Томас Брайант и разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо устроили потасовку в начале заключительной четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Предлагаем вашему вниманию видео этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За несколько секунд до этой потасовки произошла такая же конфронтация между лёгким форвардом «Майами» Джимми Батлером и игроком «Нью-Орлеан» Наджи Маршаллом после того, как тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав нарушил правила на одном из лидеров оппонентов Зайоне Уильямсоне.

Напомним, встреча завершилась победой «Майами» со счётом 106:95.