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Видео потасовки между Брайантом и Альварадо в матче «Нью-Орлеан» — «Майами»

Видео потасовки между Брайантом и Альварадо в матче «Нью-Орлеан» — «Майами»
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Центровой «Майами Хит» Томас Брайант и разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Хосе Альварадо устроили потасовку в начале заключительной четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Предлагаем вашему вниманию видео этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За несколько секунд до этой потасовки произошла такая же конфронтация между лёгким форвардом «Майами» Джимми Батлером и игроком «Нью-Орлеан» Наджи Маршаллом после того, как тяжёлый форвард «Майами» Кевин Лав нарушил правила на одном из лидеров оппонентов Зайоне Уильямсоне.

Напомним, встреча завершилась победой «Майами» со счётом 106:95.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
95 : 106
Майами Хит
Майами
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 23, Джонс - 19, Хоукинс - 14, Валанчюнас - 12, Нэнс - 10, Альварадо - 5, Мёрфи - 5, Робинсон-Эрл - 5, Макколлум - 2, Маршалл, Райан, Зеллер
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 23, Робинсон - 17, Хироу - 15, Жакез-мл. - 8, Мартин - 8, Хайсмит - 5, Йович - 3, Лав - 3, Райт, Уильямс, Суидер, Брайант
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