«Что такое опыт, если ты не выигрываешь?» О'Нил — о возможном чемпионстве «Клипперс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О'Нил поделился мнением о том, что опытные игроки «Лос-Анджелес Клипперс» не помогут клубу выиграть первое в истории чемпионство.

«Что такое опыт, если ты не выигрываешь? Чтобы выйти из Западной конференции [в финал], нужно сперва проявить уважение к «Денверу», потому что они чемпионы. Также мне нравится «Оклахома-Сити Тандер», — сказал Шакил О'Нил в эфире программы Inside The NBA на телеканале TNT.

Напомним, на данный момент «Клипперс» занимают третье место в Западной конференции с 37 победами при 18 поражениях. Команду в нынешнем сезоне пополнил разыгрывающий Джеймс Харден, который перешёл в клуб из Лос-Анджелеса из «Филадельфии Сиксерс».