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«Голден Стэйт» впервые за два года одержал победу в НБА, набрав меньше 100 очков

«Голден Стэйт» впервые за два года одержал победу в НБА, набрав меньше 100 очков
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Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» впервые с января 2022 года победил в матче Национальной баскетбольной ассоциации, набрав менее 100 очков за игру.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

24 февраля «Голден Стэйт» на домашнем паркете принимал «Шарлотт Хорнетс» в рамках регулярного чемпионата НБА. «Воины» в итоге победили со счётом 97:84.

Самым результативным игроком встречи стал Майлз Бриджес, который набрал 19 очков, 11 подборов, тем самым оформив дабл-дабл. В составе «Голден Стэйт» наибольшее количество очков на свой счёт записал Стефен Карри — 15.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами при 26 поражениях. Клуб из Сан-Франциско победил в 10 матчах из последних 12 сыгранных в регулярном чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 84
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 15, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Томпсон - 13, Пэйтон II - 12, Куминга - 6, Муди - 5, Грин - 5, Киньонес - 5, Сантос - 3, Луни - 2, Шарич - 2, Джексон-Дэвис - 2, Робинсон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 19, Ричардс - 11, Миллер - 11, Уильямс - 10, Мицич - 10, Манн - 10, Мартин - 7, Карри - 6, Макгауэнс, Дав. Бертанс, Болден, Тор
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