«Голден Стэйт» впервые за два года одержал победу в НБА, набрав меньше 100 очков

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» впервые с января 2022 года победил в матче Национальной баскетбольной ассоциации, набрав менее 100 очков за игру.

24 февраля «Голден Стэйт» на домашнем паркете принимал «Шарлотт Хорнетс» в рамках регулярного чемпионата НБА. «Воины» в итоге победили со счётом 97:84.

Самым результативным игроком встречи стал Майлз Бриджес, который набрал 19 очков, 11 подборов, тем самым оформив дабл-дабл. В составе «Голден Стэйт» наибольшее количество очков на свой счёт записал Стефен Карри — 15.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами при 26 поражениях. Клуб из Сан-Франциско победил в 10 матчах из последних 12 сыгранных в регулярном чемпионате.