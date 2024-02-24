Виктор Вембаньяма превзошёл достижение Андрея Кириленко в НБА

20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма превзошёл достижение российского экс-форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрея Кириленко. Вембаньяма стал самым молодым игроком лиги, оформившим файв-бай-файв. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Француз набрал 27 очков, совершил 10 подборов, отдал восемь результативных передач, поставил пять блок-шотов и сделал пять перехватов в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лейкерс» одержали победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 123:118.

Ранее самым молодым баскетболистом, которому покорилось это достижение, был Андрей Кириленко. Он оформил файв-бай-файв в возрасте 22 лет в 2003 году в игре за команду «Юта Джаз».