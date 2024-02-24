Энтони Эдвардс считает, что он лучше Дончича и Гилджес-Александера

22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сравнил себя со словенским защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем и канадским защитником «Оклахома-Сити Тандер» Шеем Гилджес-Александером.

«Я уверен на 100%, что я лучше Шея и Луки», — приводит слова Эдвардса Ahn Fire Digital в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Эдвардс принял участие в 53 матчах за «Миннесоту Тимбервулвз», набирая в среднем за игру 26,3 очка, совершая 5,3 подбора и отдавая 5,2 результативной передачи. На счету Луки Дончича 48 проведённых игр со статистикой 34,3 очка, 8,8 подбора и 9,6 передачи. Гилджес-Александер: 55 встреч, 31,1 очка, 5,5 подбора, 6,6 передачи.