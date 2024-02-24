«Он может стать одним из лучших в НБА». Кевин Дюрант — о молодом школьнике в США

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о претенденте на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купере Флэгге.

«Молодых проспектов сложно оценить, когда они играют с соперниками из школы. Ведь ты не знаешь, кто лучший из лучших. Я не знаю, кто является хорошим соперником для него. Но то, что у него есть перспективы и нереальный талант, я вижу это через экран телевизора. Когда у тебя рост 210 см, а потом ты так двигаешься по паркету и так обращаешься с баскетбольным мячом – это круто.

Если ты работаешь над собой, если тебе не всё равно, если ты вкладываешься в развитие, если ты проявляешь себя каждый день, работаешь и становишься лучшим. Думаю, что Купер Флэгг может стать одним из лучших игроков НБА лет на 15», – сказал Дюрант в подкасте Boardroom.