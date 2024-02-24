Энтони Эдвардс реализовал дальний трёхочковый под выкрик «Стеф Карри»

Аккаунт Hoop Central в социальной сети Х (бывший Twitter) опубликовал забавное видео со ссылкой на пресс-службу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этом видео 22-летний защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс реализовал дальний трёхочковый бросок под выкрик "Стеф Карри".

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энтони Эдвардс принял участие в 53 матчах за «Миннесоту Тимбервулвз», набирая в среднем за игру 26,3 очка, совершая 5,3 подбора и отдавая 5,2 результативной передачи.

Стефен Карри выступает на позиции разыгрывающего в «Голден Стэйт Уорриорз». Он является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022).