«Поражение станет уроком для сборной России». Щербенёв — о матче с «Самарой»

Баскетболист сборной России Александр Щербенёв, выступающий в Единой лиге ВТБ за краснодарский «Локомотив-Кубань», прокомментировал поражение национальной команды от «Самары».

«Конечно, любое поражение неприятно. Особенно когда играешь за сборную. Очень хотели победить и всё для этого старались сделать, но, к сожалению, нам это не удалось. Но уверен, что это поражение станет для нас уроком на будущее и пойдёт нам на пользу. Всё-таки у нас молодая сборная, и мы сейчас в процессе подготовки к официальным соревнованиям. И этот сбор, и эта игра станут только плюсом для нашей команды, поскольку мы увидели, над чем надо работать и какие у нас слабые и сильные стороны», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, сборная России уступила «Самаре» после овертайма — 77:78. Александр Щербенёв отметился шестью набранными очками и четырьмя результативными передачами.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Самары» Джастин Роберсон, набравший 19 очков. Игрок сборной России Андрей Лопатин отметился 17 очками и стал лучшим по этому показателю в составе национальной команды.