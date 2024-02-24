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«Мы только поженились». Грег Попович — о Викторе Вембаньяме

«Мы только поженились». Грег Попович — о Викторе Вембаньяме
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением о 20-летнем французском центровом команды Викторе Вембаньяме.

«Мы только поженились. Нам нужно прочувствовать друг друга. У него есть чувство юмора, поэтому нам будет легче построить хорошие отношения. Он ни на что не обижается, умеет преодолевать себя. Я рад тому, что у нас есть Виктор. Надеюсь, он рад мне», — приводит слова Поповича ClutchPoints в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма принял участие в 51 матче за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем за игру 20,6 очка, совершая 10,1 подбора и отдавая 3,3 результативной передачи. Француз был первым номером драфта 2023 года.

Достижение Вембаньямы:
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