Шей Гилджес-Александер установил уникальное достижение в истории «Оклахомы»

Канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер отметился 30 набранными очками в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с командой «Вашингтон Уизардс». «Оклахома» одержала победу со счётом 147:106.

Таким образом, Гилджес-Александер в третий раз в своей карьере набрал 30+ очков при победе «Тандер» с разницей в 35 или более очков. Он стал первым игроком в истории клуба, которому удалось достичь этого показателя, сообщает StatMamba в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне НБА Шей Гилджес-Александер принял участие в 55 матчах за «Оклахома-Сити Тандер», набирая в среднем за игру 31,1 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 6,6 результативной передачи.