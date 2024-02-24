Дюрант ответил на вопрос, намерен ли он завершить карьеру в «Финиксе»

35-летний лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос, намерен ли он завершить карьеру в той команде, за которую сейчас играет.

«Я побывал во многих командах. Не могу предсказать, что будет дальше, но могу сказать, что мне нравится играть в Финиксе. Я люблю местных фанатов, город. Находясь в этом месте, начал понимать, в чём заключается наша миссия и насколько глубоко эти люди заботятся о своей команде. Я начал понимать историю «Санз» и рад быть её частью. Хочу однажды стать членом Зала славы «Финикса», — сказал Дюрант в интервью журналистке ESPN Малике Эндрюс.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 50 матчах за «Финикс Санз», набирая в среднем за игру 28,1 очка.