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Дюрант ответил на вопрос, намерен ли он завершить карьеру в «Финиксе»

Дюрант ответил на вопрос, намерен ли он завершить карьеру в «Финиксе»
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35-летний лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос, намерен ли он завершить карьеру в той команде, за которую сейчас играет.

«Я побывал во многих командах. Не могу предсказать, что будет дальше, но могу сказать, что мне нравится играть в Финиксе. Я люблю местных фанатов, город. Находясь в этом месте, начал понимать, в чём заключается наша миссия и насколько глубоко эти люди заботятся о своей команде. Я начал понимать историю «Санз» и рад быть её частью. Хочу однажды стать членом Зала славы «Финикса», — сказал Дюрант в интервью журналистке ESPN Малике Эндрюс.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 50 матчах за «Финикс Санз», набирая в среднем за игру 28,1 очка.

Вогель — о Дюранте:
Вогель прокомментировал достижение Дюранта, который стал 9-м в списке лучших скореров НБА
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