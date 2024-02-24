Инсайдер: «Мемфис Гриззлиз» подпишет двусторонний контракт с Джорданом Гудвином

«Мемфис Гриззлиз» подпишет двусторонний контракт с защитником Джорданом Гудвином. Об этом сообщает известный инсайдер НБА, обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски.

Как пишет Войнаровски со ссылкой на свои источники на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), «Гриззлис» отчислит плеймейкера Джейкоба Гильярда, который почти исчерпал свой лимит дней в НБА и подпишет 25-летнего Гудвина.

Джордан Гудвин в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА сыграл за «Финикс Санз» 40 игр, набирая в среднем 5,0 очка, 2,9 подбора и 2,0 передачи. Перед дедлайном обменов «Санз» отдали Гудвина в «Бруклин Нетс» в рамках сделки с участием Ройса О’Нила.

Ранее Гудвин подписал 10-дневный контракт с «Мемфисом» и провел за команду два матча, набирая в среднем 10,5 очка, 5,0 подбора и 3,0 передачи.