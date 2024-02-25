Центровой «Атланты» Оньека Оконгву пропустит ещё как минимум две недели из-за травмы

Центровой «Атланты Хоукс» Оньека Оконгву пропустит еще как минимум две недели из-за травмы пальца ноги и сесамоидита. На ногу игрока недели бандаж. Об в своём медицинском бюллетене сообщает аккаунт «Атланты» на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что примерно через две недели Оньека Оконгву пройдет повторное медицинское обследование.

Центровой «Атланты» получил травму 12 февраля во время матча с «Чикаго». В том матче Оконгву набрал 11 очков и 12 подборов за 33 минуты, а затем получил травму и покинул паркет за 3:58 до конца четвертой четверти. Изначально предполагалось, что он пропустит 7-10 дней.

В этом сезоне Оньека Оконгву провёл 53 матча, набирая в среднем 10,2 очка и 7,0 подбора.