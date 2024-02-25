Стивен Эй Смит: если «Никс» вернутся здоровым, они выйдут в финал конференции

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит оценил перспективы «Нью-Йорк Никс», предположив, что клуб в предстоящем плей-офф выйдет в финал Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) при определённых обстоятельствах.

«Я не беспокоюсь ни о ком, кроме «Бостон Селтикс». Если «Нью-Йорк Никс» вернётся здоровым, они выйдут в финал конференции», — сказал Эй Смит в эфире программы NBA Countdown.

Отметим, что на момент написания новости «Нью-Йорк» занимает четвёртое место на Востоке, имея в своём распоряжении 34 победы при 22 поражениях. Занимающий третий место «Милуоки Бакс» одержал 36 побед при 21 поражении.

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