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Все результаты игрового дня НБА 25 февраля

Все результаты игрового дня НБА 25 февраля
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Сегодня, в ночь с 24 на 25 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

Все результаты игрового дня НБА 25 февраля

  • «Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» — 109: 112.
  • «Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» — 102: 116.
  • «Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс» — 101 — 86.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), на счету которого 34 набранных очка, 3 подбора и 9 результативных передач. В тройку лучших вошли также Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 30 очков, и Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 112
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Фонтеккио - 17, Дюрен - 16, Фурнье - 13, Томпсон - 8, Флинн - 8, Айви - 8, Уайзмен - 5, Гримс - 5, Браун - 3, Милтон, Эвбуомван, Стюарт, Мускала
Орландо Мэджик: Банкеро - 15, Саггс - 14, Вагнер - 14, Вагнер - 14, Энтони - 13, Айзек - 12, Харрис - 12, Картер - 11, Блэк - 5, Битадзе - 2, Хьюстан, Океке, Инглс
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Харт - 16, Дивинченцо - 12, Макбрайд - 11, Ачиува - 8, Богданович - 8, Бёркс - 7, Хартенштайн - 6, Топпин, Джеффрис, Рэндл, Симс
Бостон Селтикс: Браун - 30, Порзингис - 22, Тейтум - 19, Уайт - 13, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 6, Притчард - 2, Корнет - 2, Бриссетт, Тиллман, Спрингер, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 28, Конли - 14, Андерсон - 12, Макдэниелс - 7, Рид - 6, Моррис - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Джексон, Гарза
Бруклин Нетс: Томас - 18, Бриджес - 15, Клэкстон - 12, Финни-Смит - 11, Джонсон - 10, Шрёдер - 9, Симмонс - 4, Шарп - 4, Уокер - 3, Смит, Уотфорд, Бэйтс-Диоп, Уилсон
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