Сегодня, в ночь с 24 на 25 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано три матча. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 25 февраля

«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» — 109: 112.

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» — 102: 116.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс» — 101 — 86.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), на счету которого 34 набранных очка, 3 подбора и 9 результативных передач. В тройку лучших вошли также Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 30 очков, и Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — 29 очков.