Паоло Банкеро прокомментировал свой победный бросок в матче с «Детройтом»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро отреагировал на своё двухочковое попадание с фолом за 0,8 секунды до конца основного времени матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:109.

«Я играл просто ужасно. Я должен отдать должное своим партнёрам по команде. Они поднимали мне настроение всю игру. Я не знаю, почему я плачу сейчас», — сказал Банкеро в послематчевом интервью.

21-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 15 очков (5 из 17 с игры, 5 из 9 — штрафные), пять подборов, три результативные передачи и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+2».

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