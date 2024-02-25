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Паоло Банкеро прокомментировал свой победный бросок в матче с «Детройтом»

Паоло Банкеро прокомментировал свой победный бросок в матче с «Детройтом»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро отреагировал на своё двухочковое попадание с фолом за 0,8 секунды до конца основного времени матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:109.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 112
Орландо Мэджик
Орландо
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Фонтеккио - 17, Дюрен - 16, Фурнье - 13, Томпсон - 8, Флинн - 8, Айви - 8, Уайзмен - 5, Гримс - 5, Браун - 3, Милтон, Эвбуомван, Стюарт, Мускала
Орландо Мэджик: Банкеро - 15, Саггс - 14, Вагнер - 14, Вагнер - 14, Энтони - 13, Айзек - 12, Харрис - 12, Картер - 11, Блэк - 5, Битадзе - 2, Хьюстан, Океке, Инглс

«Я играл просто ужасно. Я должен отдать должное своим партнёрам по команде. Они поднимали мне настроение всю игру. Я не знаю, почему я плачу сейчас», — сказал Банкеро в послематчевом интервью.

21-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 15 очков (5 из 17 с игры, 5 из 9 — штрафные), пять подборов, три результативные передачи и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» тяжёлого форварда по итогам встречи составил «+2».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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