Защитник «Далласа» Грин объяснил, почему считает Дончича MVP сезона-2023/2024 НБА

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Джош Грин высказался о своём звёздном партнёре по команде словенском разыгрывающем Луке Дончиче. По мнению Грина, Дончич является основным претендентом на награду самому ценному игроку (MVP) по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для меня здесь всё ясно и очевидно. Вы только посмотрите на его средние показатели! Честно говоря, я думаю, это только начало. Он очень мотивирован, и это действительно приятно видеть», — сказал Грин во время интервью.

В нынешнем сезоне 24-летний Дончич принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 34,3 очка, делая 9,6 результативной передачи и 8,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,2, трёхочковых — 37,9. На данный момент «Даллас» занимает шестое место на Западе (33-23).