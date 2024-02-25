Дрэймонд Грин считает, что «Голден Стэйт» точно претендует на чемпионство в НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что у его команды стопроцентные шансы стать претендентами на статус чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации в 2024 году.

«Я на 100% уверен, что наша команда законно претендует на титул чемпиона НБА… Я не вижу ни одной команды, которую мы не могли бы обыграть», — приводит слова Грина издание Hoops wire.

Напомним, в последних 15 матчах команда «Голден Стэйт Уорриорз» одержала 11 побед и потерпела 4 поражения. Сам 33-летний Дрэймонд Грин в этом сезоне набирает в среднем за игру 9,5 очка, делает 6,9 подбора, 6,0 передачи, 0,8 перехвата и 0,9 блок-шота.

«Голден Стэйт Уорриорз» находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции с рекордом 29-26.