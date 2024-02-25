Эдвардс — о новых правилах: если ты просто взял выходной, тогда нет — придётся поиграть

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал новое правило Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по поводу того, что нужно отыграть как минимум 65 матчей, чтобы претендовать по итогам регулярного чемпионата на индивидуальные награды, в том числе самому ценному игроку (MVP).

«Мне нравится правило 65 матчей. Для чего мы здесь? Сыграть 40 игр из 82 возможных? Я не думаю, что это должно быть вознаграждено. Правило 65 игр важно, потому что оно даёт понять, что ты здесь, чтобы играть в баскетбол.

Вы здесь не для того, чтобы время от времени играть и отдыхать. Если вам больно, окей — нет проблем. Но если ты просто взял выходной, тогда нет, тебе придётся поиграть [чтобы получить награду]», — сказал Эдвардс в интервью с Маликой Эндрюс на ESPN.