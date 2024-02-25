Майкл Бизли рассказал, как Леброн однажды купил в ресторане картину за $ 100 тыс.

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Бизли рассказал о том, как его партнёр по команде в сезоне-2018/2019 Леброн Джеймс спонтанно купил за $ 100 тыс. картину в ресторане для своей жены Саванны.

«Помню, мы приехали в Нью-Йорк. Это был итальянский ресторан, не помню названия. Там на стене висела картина какой-то знаменитой персоны. Она стоила около $ 100 тыс. Леброн посмотрел на неё, позвонил жене и сказал ей, что хочет устроить съёмки, как на картине. Он подозвал хозяина ресторана и говорит: «Приятель, я хочу купить это, сколько стоит?»

Леброн – это невероятный романтик. Он так и сказал: «Хочу воссоздать эту картину с участием моей жены и повесить у себя дома», – приводит слова Майкла Бизли аккаунт NBA Central на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).