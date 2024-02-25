Аналитик НБА восхитился прогрессом «Даллас Маверикс»

Журналист издания The Mismatch Кевин О'Коннер невероятно впечатлён успехами команды «Даллас Маверикс» после того, как в команде произошли изменения.

«Только посмотрите на этот состав «‎Маверикс». Сравните «‎Даллас Маверикс», которая была раньше, и нынешнюю. Раньше был недостаток глубины обороны за спиной Луки, отсутствие флангов, отсутствие универсальности. Теперь у них есть универсальные нападающие, такие как Пи Джей Вашингтон и Макси Клебер, Уингз, Джош Грин, Деррик Джонс-младший, Тим Хардуэй-младший, Бигс, Дерек Лайвли, Дэниел Гаффорд. Просто сейчас у них так много разных комбинаций хорошо сложенных игроков, что мы видим, как Джейсон Кидд использует разные типы составов.

Такое ощущение, что «Маверикс» начинают формироваться как единая команда. Это не только Лука. Это Кайри с их действиями вдвоём, играющие вместе. Это Пи Джей Вашингтон с переключаемой защитой. Это Дэниел Гаффорд или Лайвли, у которых большая подвижная пятёрка. Они могут принимать разные формы и кажутся доминирующими независимо от того, что они делают», — цитирует О'Коннера портал Sports Illustrated.