Филип Петрушев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в НБА

Игрок команды «Олимпиакос» серб Филип Петрушев рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, когда в НБА его постоянно обменивали между командами.

«‎В буквальном смысле я не имел к обмену никакого отношения, меня обменяли из-за каких-то цифр и некоторых других моментов, связанных с контрактом. Позже мне позвонил тренер, в тот момент я ещё не знал, что меня обменяют. Вот как бывает в НБА, когда суперзвезды переходят из команды в команду, возникает много сопутствующих потерь, если можно так выразиться, и я был одной из них.

В НБА, когда в середине сезона ты переходишь молодым и непроверенным игроком в другую команду, очень трудно заявить о себе. В течение сезона нет тренировок, и это действительно неудобно, если команда полна и готова, как в моём случае это было в «Сакраменто», у тебя нет времени проявить себя и найти место. Затем тебя отправляют в Лигу развития, и тогда всё было совсем по-другому для меня. Ведь раньше я играл в Евролиге и добился в ней успеха. Трудно ориентироваться во всём этом, особенно в следующие несколько недель или месяц после обмена.

Когда я начал играть, даже он (тренер «‎Олимпиакоса» Йоргос Барцокас. — Прим. «Чемпионата») не знал точно, чего от меня ожидать, потому что уже было известно, кто чем занимается в команде. «‎Олимпиакос» в тот момент был не в лучшей форме, они выиграли несколько матчей, проиграли несколько, но было известно, что им нужно и чего им не хватает. Вот где я нашёл своё место, тем более на позиции «‎четвёрки». Барцокас, опять же, использует много игроков в ротации, в первой пятёрке уже известно, кто что делает, во второй было много сомнений. Я прыгнул в это пространство, и вместе с несколькими другими игроками мы поняли, что требовалось и чего ожидали. Всё пришло само собой, я навязал себе личные качества, с помощью которых я могу помочь», — цитирует Петрушева портал Eurohoops.

Напомним, Петрушев был переведён из «Филадельфии Сиксерс» в «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках сделки с Джеймсом Харденом. Затем он был отправлен в «Сакраменто Кингз», который отказался от него всего после двух выступлений. Вскоре после своего освобождения из «Кингз» Петрушев подписал многолетний контракт с «Олимпиакосом», чтобы вернуться в Евролигу.