Девин Букер снова встречается с Кендалл Дженнер

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер встречается с Кендалл Дженнер. Пара восстановила отношения спустя два месяца после расставания Дженнер с рэпером Bad Bunny.

Источники TMZ сообщают, что супермодель и звезда «Финикс Санз» в последнее время проводят время вместе, но не торопят развитие событий. Издание сообщает, что на этой неделе 28-летнюю Дженнер видели в Далласе, в это время 27-летний Букер со своей командой был в этом городе на выездном матче с «Даллас Маверикс».

Кроме того, Девина видели в ложе Майкла Рубина на Супербоуле, там же тусовалась Дженнер вместе с сёстрами Ким и Хлоей Кардашьян.

Слухи о примирении Букера и Дженнер появились чуть более чем через два месяца после того, как Дженнер рассталась с музыкантом Bad Bunny. Их отношения длились менее года, а прекратились из-за того, что 29-летний пуэрториканский рэпер в последнее время замкнулся на своих делах и не уделял внимания подруге.

Первая часть романа Букера с Дженнер длилась два года и пережила немало взлётов и падений.