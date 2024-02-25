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Сын Леброна Джеймса столкнулся с массовыми насмешками во время матча

Сын Леброна Джеймса столкнулся с массовыми насмешками во время матча
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Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, столкнулся с массовыми насмешками во время матча за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Бронни, учащийся на первом курсе, был подвергнут насмешкам со стороны болельщиков, хором называвших его «переоценённый», а также задававших вопрос «кто твой папочка?» Отметим, что игрок сталкивался с негативной реакцией и в старшей школе.

Ранее ресурс NBA Buzz сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готовы рассмотреть возможность присоединения Бронни Джеймса в следующем сезоне, даже если это означает использование будущих драфт-активов для его приобретения. У «Лейкерс» есть выбор второго раунда на драфте-2024 и два будущих пика второго раунда.

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