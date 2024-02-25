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Пол Пирс назвал единственную команду Востока, способную дать отпор «Бостону»

Пол Пирс назвал единственную команду Востока, способную дать отпор «Бостону»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», звёздный американец Пол Пирс назвал единственную команду Восточной конференции, которая, по его мнению, способна дать отпор его бывшему клубу в плей-офф.

«Есть только одна реальная команда – «Майами». Несмотря на место, которое они занимают, это единственная команда, которую я боюсь, чёрт возьми», — сказал Пирс в подкасте The Truth Lounge.

В настоящий момент, после 57 матчей, «Бостон» возглавляет таблицу Восточной конференции НБА. Финалисты прошлого сезона «Майами Хит» располагаются на восьмом месте.

В своём следующем матче, который состоится в среду, 28 февраля, «Бостон» сыграет с «Филадельфией». «Майами» во вторник, 27 февраля, проведёт матч с «Сакраменто».

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